Homem é esfaqueado em Ladário

A vítima acusou o ex-cunhado, que não foi localizado / Divulgação Polícia Civil

Um homem, que não teve a idade informada, foi esfaqueado na noite de domingo, dia 26, no bairro Alta Floresta 2, em Ladário.

A Polícia Militar informou que, em contato com o Corpo de Bombeiros Militar, que socorreu a vítima, soube que a ex-mulher dele relatou que comemorava o aniversário de sua mãe, quando se desentendeu com o ex-companheiro e ele passou a quebrar os móveis da casa.

Ela saiu da residência e disse não saber quem golpeou o homem com faca. Já a vítima acusou o ex-cunhado, que não foi localizado.

O homem foi esfaqueado no lado esquerdo do abdômen, no braço e na mão e ficou sob cuidados médicos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.