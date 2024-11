Homem é esfaqueado na rodoviária de Aquidauana e pede ajuda na delegacia

Você Repórter

Um homem foi esfaqueado, na tarde de hoje, 19, na rodoviária de Aquidauana, após uma discussão.

Mesmo ferido, ele conseguiu correr até a 1ª Delegacia de Polícia Civil para buscar socorro. Equipe do Corpo de Bombeiros informou que vítima teve duas perfurações no tórax e estava com muita hemorragia.

De acordo com informações preliminares do delegado Ronaldo Jacob, a briga ocorreu nas dependências da rodoviária, possivelmente motivada por desentendimentos após uso de bebida.

“Ele teve uma briga, foi esfaqueado aqui na rodoviária e correu até a delegacia pedindo ajuda. Chamamos o Corpo de Bombeiros e acionamos a Polícia Civil e Militar”, explicou o delegado.

Enquanto a vítima recebia atendimento inicial, equipes da Polícia Militar realizaram buscas e conseguiram localizar o suspeito, que foi preso e conduzido à delegacia. O delegado Ronaldo Jacob também informou que permanece na rodoviária coletando mais informações sobre o caso e ouvindo testemunhas.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e o autor do crime está sob custódia.