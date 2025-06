Homem é esfaqueado nas costas em comércio de Corumbá

Câmeras de segurança registraram crime / Reprodução/Midiamax

O vídeo registrado por câmeras de segurança flagrou o momento em que um homem foi esfaqueado nas costas por outro em Corumbá, no início da madrugada da última sexta-feira (13).

O registro indica que a vítima estava no lado de fora do estabelecimento, quando em determinado momento, ele abraça o amigo e segundos depois é surpreendido por um homem encapuzado e armado com uma faca.

É possível ver que o suspeito chega correndo pela calçada e imediatamente vai até a vítima. Aparentemente, ele desfere três facadas no homem, conforme o Jornal Midiamax.

O suspeito tenta fugir, mas acaba caindo ao chão. Após a queda, a vítima passa a chutá-lo e logo depois outras pessoas chegam para agredi-lo com socos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!