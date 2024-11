Homem é esfaqueado no Bairro São Pedro, em Aquidauana

Você Repórter

Na manhã desta quinta-feira, 14, um caso de violência foi registrado no bairro São Pedro, em Aquidauana.

Por volta das 10h30, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para comparecer à uma conveniência, onde uma tentativa de homicídio estava em andamento.

Ao chegarem no local, a equipe policial se deparou com um homem, de 24 anos, que estava com uma faca e precisou ser contido.

Questionado, ele relatou que o ataque foi motivado por desentendimentos pessoais.

Segundo ele, ao chegar na residência de sua ex-sogra, encontrou com outro rapaz, de 23 anos, que havia "roubado sua ex-esposa".

O agressor esfaqueou o rapaz de 23 anos no braço esquerdo e no lado esquerdo do pescoço.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir em direção à conveniência, em busca de ajuda, sendo socorrida por populares e levado ao pronto-socorro.

O local foi periciado pela equipe.

Já o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram tomadas as providências legais necessárias.