10 de Setembro de 2025 • 19:54

Policial

Homem é esfaqueado pelo vizinho em Ribas do Rio Pardo

A vítima chegou a ser socorrida, sendo encaminha para o hospital da cidade

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 19:22

Ribas Ordinário

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi esfaqueado pelo vizinho durante uma briga ocorrida na noite de terça-feira (9) em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, divulgadas pelo site Ribas Ordinário, a corporação foi acionada para atender um caso de lesão corporal envolvendo arma branca. Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que a confusão teve início por conta de reclamações relacionadas ao uso da mureta de uma residência.

Segundo relatos, o suspeito afirmou que o vizinho teria pegado uma pedra e o ameaçado, então ele teria buscado uma faca para se defender, mas garantiu não ter atingido a vítima.

Já a vítima declarou que o autor da agressão estava embriagado e, no início da briga, o atingiu com uma sacola de compras. Em seguida, retornou armado com uma faca, atingindo-o no cotovelo.

O homem ferido foi levado ao hospital para receber atendimento médico. Posteriormente, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Educação

Novo Restaurante Universitário de Aquidauana entra na fase final de licitação

Estudantes em vulnerabilidade seguem com auxílio-alimentação

Varejo em foco

Luciano Damasceno destaca inovação e crescimento na SuperAMAS'25

Para empresário, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado

