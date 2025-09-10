Homem é esfaqueado pelo vizinho em Ribas do Rio Pardo

A vítima chegou a ser socorrida, sendo encaminha para o hospital da cidade
Ribas Ordinário
Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi esfaqueado pelo vizinho durante uma briga ocorrida na noite de terça-feira (9) em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com informações da Polícia Militar, divulgadas pelo site Ribas Ordinário, a corporação foi acionada para atender um caso de lesão corporal envolvendo arma branca. Ao chegar ao local, os policiais foram informados de que a confusão teve início por conta de reclamações relacionadas ao uso da mureta de uma residência.
Segundo relatos, o suspeito afirmou que o vizinho teria pegado uma pedra e o ameaçado, então ele teria buscado uma faca para se defender, mas garantiu não ter atingido a vítima.
Já a vítima declarou que o autor da agressão estava embriagado e, no início da briga, o atingiu com uma sacola de compras. Em seguida, retornou armado com uma faca, atingindo-o no cotovelo.
O homem ferido foi levado ao hospital para receber atendimento médico. Posteriormente, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Ação conjunta das polícias de MS e SP mira envolvidos com tráfico de drogas e comércio ilegal de armas
Educação
Estudantes em vulnerabilidade seguem com auxílio-alimentação
Varejo em foco
Para empresário, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS