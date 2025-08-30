Acessibilidade

30 de Agosto de 2025 • 17:08

Homicídio

Homem é espancado até a morte em Ladário

Ele foi encontrado caído na rua Heitor Paulo de Oliveira, bairro Nova Aliança

Redação

Publicado em 30/08/2025 às 12:18

Diário Corumbaense

Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto neste sábado (30), por volta de 00h32, na rua Heitor Paulo de Oliveira, bairro Nova Aliança, em Ladário.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local à 00h40, onde já estava uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado e o médico plantonista atestou que a vítima não apresentava sinais vitais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha um corte perfurocortante no pescoço, afundamento de crânio e diversos hematomas no rosto. Perto do corpo foram encontradas pedras e garrafas, possivelmente usadas no crime. A área foi isolada para a Perícia Técnica realizar os levantamentos, publicou o Diário Corumbaense.

No local, compareceu o filho da vítima, que fez o reconhecimento. Um amigo da vítima também esteve presente e contou que ele era usuário de drogas e dependente de álcool.

A testemunha relatou ainda que, horas antes do crime, estava em um bar junto com a vítima e uma mulher, quando a vítima teria discutido com um homem. Populares que não quiseram se identificar afirmaram que esse indivíduo, possivelmente acompanhado de outro rapaz com passagens policiais por homicídio e outros delitos, seria o autor do crime.

Ainda segundo relatos, o segundo suspeito teria um relacionamento com a mulher que estava no bar com a vítima. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

