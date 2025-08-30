Homem é espancado até a morte em Ladário

Diário Corumbaense

Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto neste sábado (30), por volta de 00h32, na rua Heitor Paulo de Oliveira, bairro Nova Aliança, em Ladário.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local à 00h40, onde já estava uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado e o médico plantonista atestou que a vítima não apresentava sinais vitais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha um corte perfurocortante no pescoço, afundamento de crânio e diversos hematomas no rosto. Perto do corpo foram encontradas pedras e garrafas, possivelmente usadas no crime. A área foi isolada para a Perícia Técnica realizar os levantamentos, publicou o Diário Corumbaense.

No local, compareceu o filho da vítima, que fez o reconhecimento. Um amigo da vítima também esteve presente e contou que ele era usuário de drogas e dependente de álcool.

A testemunha relatou ainda que, horas antes do crime, estava em um bar junto com a vítima e uma mulher, quando a vítima teria discutido com um homem. Populares que não quiseram se identificar afirmaram que esse indivíduo, possivelmente acompanhado de outro rapaz com passagens policiais por homicídio e outros delitos, seria o autor do crime.

Ainda segundo relatos, o segundo suspeito teria um relacionamento com a mulher que estava no bar com a vítima. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

