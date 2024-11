Homem é executado a tiros em carro em Ladário

Delegacia de Ladário / Divulgação

Elivelton de Oliveira Moraes, de 29 anos, foi executado com tiros na cabeça e no tórax, na noite do último sábado, 2, dentro de um carro, em Ladário.

Segundo publicou o site local, Diário Corumbaense, por volta das 22h42, a vítima foi encontrada ferida sentada no banco dianteiro do passageiro do carro, um modelo Celta. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Civil foram acionadas, entretanto, a vítima já estava morta.

O irmão do rapaz informou aos policiais que estava em casa com a esposa, quando ouviu o barulho de quatro disparos de arma de fogo. O familiar também relatou que o irmão tinha o hábito de dormir dentro do carro. Questionado sobre possíveis desafetos, ele relatou que a vítima sempre se envolvia em confusão na região e já teria sido alvo de uma tentativa de assassinato em julho de 2019.

Uma vizinha teria ligado dizendo que Elivelton estava ferido no banco do carro. Ela também relatou que uma motocicleta teria passado pelo local acelerando o veículo. Logo, ela saiu até a frente da casa e se deparou com o rapaz dentro do carro e acionou o Samu.

A vizinha também revelou que já ouviu informações de que Elivelton teria cometido alguns furtos e roubos na cidade e se envolvia em confusão constantemente quando ingeria bebida alcoólica. Além disso, afirmou que era comum o homem ficar em frente à casa, sentado dentro do carro e conversando sozinho, segundo o site.

Em seguida, os policiais e a equipe de perícia isolaram o local, realizaram os levantamentos para apurar a autoria e motivação e o caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Ladário.