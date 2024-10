Homem é executado a tiros enquanto andava de bicicleta em Chapadão do Sul

O Correio News

Um homem identificado como Elias, foi executado a tiros no final da tarde de terça-feira (8), enquanto andava com bicicleta pela Rua dos Lírios, Bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul.

Conforme o Correio News, Elias era pintor e o crime aconteceu por volta das 17h30.

Ele seguia pela rua em uma bicicleta quando duas pessoas em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos.

A vítima foi atingida por ao menos 4 tiros.

Logo depois a dupla fugiu e Elias morreu antes do socorro chegar.

Equipes das polícias Civil e Militar foram ao local, assim como a Perícia.

Buscas na região foram feitas e algumas pessoas já foram ouvidas. O caso é investigado.