Homem é executado com vários tiros em periferia de Dourados

Local onde homem foi morto / Dourados News

Um homem foi assassinado com vários tiros na noite de sábado, (19), na rua Francisca Trindade Braga, no bairro Greenville, na região do residencial Harrison de Figueiredo, periferia de Dourados.

Segundo o Dourados News, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e morreu no local.

Policiais do SIG (Serviço de Investigações Gerais), da Polícia Civil de Dourados, estiveram no local, juntamento com peritos criminais, fazendo levantamentos a respeito do crime

Uma ambulância da prefeitura de Dourados, chegou a ser acionada, mas ele já estava morto.