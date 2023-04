Homem é ferido com tiro na cabeça em Campo Grande

O Corpo de Bombeiros atendeu a vítima / Topmidianews

Homem que não teve a identidade divulgada levou um tiro na cabeça e foi socorrido em estado grave nesta quinta-feira, dia 6, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme o Topmidianews, ele foi ferido com um disparo de arma de fogo na região da cabeça na rua Tumbergia, no bairro na região sul. Ainda não há informações a respeito da motivação e da autoria.

A Polícia Militar esteve no local coletando informações com testemunhas. A movimentação era grande no entorno do ocorrido, onde segundo informações, uma testemunha é quem viu a vítima caída.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima tem algumas passagens pela polícia, como roubo, tráfico de drogas, receptação, crime de trânsito, ameaça e porte ilegal de arma de fogo - este último, acontecendo em março deste ano.

O Corpo de Bombeiros atendeu a vítima, mas precisou solicitar apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devido ao quadro de saúde do rapaz, considerado grave. Houve interceptação no meio do trajeto para a Santa Casa.