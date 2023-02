Homem é flagrado espancando esposa no meio da rua em MS

A vítima se debate, tenta levantar, mas não consegue e continua sendo agredida / Reprodução Nova News

Uma mulher, ainda não identificada, foi espancada pelo marido com socos e tapas no meio da rua, em Nova Andradina. As agressões aconteceram na tarde de quarta-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime segue foragido. Um vídeo gravado por moradores mostra o homem em cima da mulher, desferindo socos e tapas no rosto dela.

A vítima se debate, tenta levantar, mas não consegue e continua sendo agredida.

Em nota, a PM informou que foi acionada por volta das 14h para uma ocorrência de violência doméstica, em que uma mulher estava sendo agredida pelo seu cônjuge.

Ao chegar no local, os policiais falaram com a vítima, que contou sobre uma discussão na residência. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina.

De acordo com a delegada Daniela de Oliveira foi instaurado um procedimento e o suspeito segue foragido.