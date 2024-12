Homem é investigado após postagem de couro de jacaré em rede social

Divulgação

Um homem está sendo investigado pela Polícia Civil de Bataguassu após a divulgação de imagens nas redes sociais mostrando couro de jacaré na tarde dessa terça-feira (3).

Segundo registros, as imagens foram publicadas no perfil do suspeito e chegaram ao conhecimento da Unidade Policial por meio de denúncias.

Segundo informações do site Cenário MS, o caso foi registrado para apuração, e as autoridades buscam identificar a origem do material, além de investigar se houve algum crime relacionado à captura ou morte ilegal de animais silvestres.

Em Mato Grosso do Sul, a prática de crimes contra a fauna, como a caça ilegal, tráfico de animais silvestres e exploração de partes de animais, é severamente punida pela legislação ambiental.