Homem é morto a facadas após discussão em Brasilândia

Ilustrativa - Divulgação Polícia Civil

Homem de 47 anos foi assassinado a facadas, na noite deste sábado, 23, após uma discussão com o neto de sua esposa, no município de Brasilândia. O suspeito, de 19 anos, foi preso.

O suspeito relatou aos policiais que na noite do crime, ele estava na casa da avó, juntamente com a vítima e o irmão da vítima onde todos consumiam bebida alcoólica.

Em determinado momento ocorreu uma discussão, onde no calor do momento, o autor contou que pegou uma faca que estava sobre uma mesa e desferiu vários golpes contra a vítima, que caiu ao solo ensanguentado.

O homem foi ferido por cinco facadas na jugular, nas costas e na nuca. Chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu e morreu.

Já o irmão do morto, que também estava na residência, contou deu outra versão para o caso.

O irmão relatou que a vítima foi golpeada pelas costas e que não teve chance de se defender.

O irmão da vítima também contou que guardou a faca usado no crime em seu veículo para entregar à equipe policial. Já a mãe do suspeito informou que o filho é portador de transtorno do espectro autista (TEA).