28 de Setembro de 2025 • 15:49

Polícia

Homem é morto a facadas após negar cerveja a desconhecido em Sidrolândia

Vítima tentou proteger amigo que também foi ferido no rosto

Redação

Publicado em 28/09/2025 às 14:02

Polícia Civil de Sidrolândia / Divulgação

Um homem de 43 anos foi morto a facadas na madrugada deste domingo (28) em Sidrolândia, após negar uma lata de cerveja a um desconhecido. Um amigo da vítima, de 39 anos, também foi atingido no supercílio durante a confusão.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 1h, o autor se aproximou da residência das vítimas pedindo a bebida. Após a negativa, ele atacou o amigo com uma faca, causando ferimento no supercílio, e depois perfurou o abdômen da vítima de 43 anos, que tentou protegê-lo.

Vizinhos socorreram os dois e os levaram ao hospital. A vítima de 43 anos chegou em estado crítico e sem consciência, mas não resistiu aos ferimentos. O amigo ferido recebeu atendimento médico.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal). Até o momento, o autor do crime não foi identificado.

