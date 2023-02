Homem é morto a facadas e autor acaba preso

A faca usada também foi encontrada e apreendida / Caarapó News

Homem de 47 anos morreu vítima de esfaqueamento em Caarapó.O autor do crime acabou preso.

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20).

O homem foi ferido a facadas no tórax e chegou a ser socorrido, dando entrada no hospital da cidade. No entanto, acabou falecendo e Polícia Civil foi acionada.

Conforme o Caarapó News, após as investigações iniciais e diligências, o suspeito de cometer o crime, de 40 anos, foi preso. Ainda não há detalhes sobre o que motivou o crime.

A faca usada também foi encontrada e apreendida. O caso é tratado como homicídio simples e investigado pela Polícia Civil.