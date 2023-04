Homem é morto a facadas e esposa é presa como suspeita do crime em Taquarussu

Ilustrativa

Vanessa Alves da Rocha, 32 anos, foi presa suspeita de matar o marido, Valcenir Souza dos Santos, 33, na madrugada desta quarta-feira,12, em Taquarussu. Ele foi assassinado com golpes de faca e Vanessa confessou o crime.

De acordo com as informações da polícia, em um primeiro momento a mulher tentou ludibriar a investigação. Ela acionou o socorro, afirmando que o marido estava em um bar momentos antes e teria chegado em casa ferido. No relato de Vanessa, Valcenir deitou na cama e morreu.

A Polícia Militar e Civil foram acionadas após a constatação do óbito. Com a perícia no local, foi possível constatar que a versão de Vanessa era mentirosa e que casal estava junto no imóvel no momento dos fatos.

Segundo o site Campo Grande News, foram encontrados diversos vestígios na casa, como marcas de sangue no chão e em roupas. Também, foi localizada na pia da cozinha, uma faca suja de sangue, possivelmente a mesma utilizada no crime e que foi apreendida. Diante das evidências, Vanessa confessou o crime, mas ainda não há informações sobre a motivação.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia de Polícia Civil, que prossegue com as investigações.