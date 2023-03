Homem é morto a facadas pelo atual marido da ex em Campo Grande

Crime ocorreu em Campo Grande / Google Street View

Ezequiel Gomes Pereira, de 29 anos, foi morto a facadas na manhã deste domingo (5), em Campo Grande.

Conforme o Midiamax, ele morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino após ser esfaqueado pelo atual marido da ex-esposa em Campo Grande. Ezequiel foi assassinado com três facadas.

Conforme testemunhas relataram à polícia, Ezequiel chegou na residência no Jardim Presidente em uma bicicleta e sem proferir nenhuma palavra teria dado um tapa no rosto do autor, neste momento, o homem pegou uma faca que tinha na cintura e correu atrás da vítima e efetuou vários golpes.

Ezequiel correu próximo a um tio que impediu que o homem continuasse as agressões. O autor fugiu e a vítima foi levada por testemunhas até a unidade de saúde com ferimentos nas costas e no braço, mas não resistiu e morreu.

A faca nem o autor foram localizados. Como o local não ficou preservado, já que foi lavado por moradores, não foi possível realizar perícia.