Homem é morto a facadas por colega de alojamento em Água Clara

Homem foi assassinado / Água Clara MS

Siriu Gauto Ferreira foi assassinado com golpes de faca na noite dessa quarta-feira (23) na Av. Luiz Fiuza Lima, ao lado da UPA, em Água Clara. A briga ocorreu com colega de alojamento.

Segundo o portal Água Clara MS, a Polícia Militar foi acionada às 23h19, e encontrou a vítima no chão. Uma testemunha relatou que Siriu estava em um carro com outras pessoas quando em certo momento acabou o combustível e iniciou uma discussão por motivos fúteis.

Em seguida, os quatro ocupantes desceram do carro quando o suspeito, vulgo “Alemão”, começou outra discussão mais fervorosa com o Siriu. Na sequência, o suspeito sacou uma faca e desferiu vários golpes na vítima.

A testemunha disse ainda que Siriu caiu ao chão e, mesmo com ele no solo, o indivíduo continuou lhe golpeando com a faca, não dando chance de defesa.

O rapaz que presenciou os fatos disse que estava dormindo no carro no momento do esfaqueamento e, quando acordou, viu a vítima caída ao chão. “Alemão” teria dito, antes de fugir, que estragou sua vida. "Eu não sei aonde é o alojamento, me ajuda porque acabei de estragar minha vida”.

A Polícia Militar iniciou diligências e localizou o suspeito, que estava em um alojamento e resolveu se entregar. Ele levou os militares até o local onde havia dispensado a faca.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o suspeito encaminhado à Delegacia.