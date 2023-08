Homem é morto a golpes de canivete durante bebedeira em Corumbá

Homem morreu após briga / Divulgação

Genaldo Carvalho dos Santos Júnior, de 47 anos, foi morto após ser atingido por golpes de canivete, na madrugada desta quinta-feira, 3 de agosto, na rua Campo Grande, bairro Popular Velha, em Corumbá. O acusado do crime, de 58 anos, foi preso em frente a sua residência, na rua João Afonso.

Segundo o Diário Corumbaense, Polícia Militar foi acionada e ao chegar na casa da vítima, uma mulher disse que cuidava de Genaldo e, ao entrar na residência, onde a vítima residia, verificou que ele estava todo ensanguentado, apresentando perfurações no peito e no rosto, e que já não tinha os sinais vitais.

Segundo a PM, a vítima apresentava três perfurações no tórax e um no rosto próximo ao olho esquerdo, além de vários hematomas na face. Uma testemunha relatou que, possivelmente, o autor teria sido o homem de 58 anos, que estava bebendo com Genaldo na noite anterior.

Os PMs foram até a casa do suspeito, que vive próximo ao local. Ele estava sentado em frente do imóvel, na rua João Afonso esquina com a Frei Mariano. Ao ser indagado, o indivíduo confessou que golpeou Genaldo Carvalho, durante bebedeira. Disse que houve um desentendimento e acabou usando um canivete para atingir a vítima, por volta das 02h desta madrugada.

Ainda segundo o portal, ele ainda usava uma bermuda suja de sangue e relatou que o canivete usado no crime estava escondido no banheiro. Perícia e Polícia Civil foram acionadas para atender o ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil.