Homem é morto a tiros após criminosos invadirem residência em Guia Lopes

Vítima de 44 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Juvenil Alves Penha, 44 anos, assassinado a tiros / Reprodução/Jardim MS News
Um homem de 44 anos, identificado como Juvenil Alves Penha, foi assassinado a tiros durante a madrugada desta sexta-feira (24), após ter a casa invadida por criminosos na vila São Miguel, em Guia Lopes da Laguna. As informações são do Jardim MS News.
Conforme a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta da 00h30. Equipes da corporação - da Força Tática e da Rádio Patrulha -, além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a ocorrência após relatos de disparos de arma de fogo em uma residência.
As investigações iniciais apontam que quatro suspeitos chegaram ao local em um automóvel. Três deles desceram do veículo, entraram na casa e efetuaram pelo menos cinco disparos contra a vítima. Um dos tiros atingiu a cabeça de Juvenil.
O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Edelmira Nunes de Oliveira, em Guia Lopes da Laguna, mas não resistiu aos ferimentos.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime.
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