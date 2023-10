Polícia investiga assassinato a tiros em Anastácio

Elivelton J Da Silva tinha 24 anos / Rede socias

Elivelton J Da Silva, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite deste último domingo (1º), em Anastácio, segundo as informações preliminares, o homicídio foi motivado por um possível desentendimento causado por som alto. O caso aconteceu no bairro Jardim Campanário e a vítima foi baleada na altura do tórax, próximo ao ombro esquerdo, conforme o SAMU.

Conforme informações da Polícia Militar (PMMS), a guarnição foi acionada e, ao chegar no local do crime, as testemunhas informaram que o suspeito do homicídio morava ao lado da casa da vítima. Por volta das 23h de ontem (1º), o suspeito começou a gritar em frente da casa da vítima e, quando a vítima saiu no portão para atender, foi baleado no tórax.

O suspeito fugiu do local em uma motocicleta modelo Bros de cor amarela, segundo a Polícia. Ainda segundo os militares, a vítima e o acusado já teriam desentendimentos anteriores devido “ao alto volume do aparelho de som que ficava na residência da vítima”.

O suspeito segue foragido e o caso está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo caso

Por volta das 20h da noite da última sexta-feira (29), um homem, de 51 anos, foi assassinado a tiros na região central de Aquidauana. Segundo as informações preliminares, ele foi baleado por um homem e morreu no local, testemunhas relataram que ele foi atingido por três tiros. Segundo informações reliminares, o autor já foi identificado e se encontra foragido.

Segundo Ronaldo Jacob, delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, as testemunhas relatam que a vítima adentrou em um bar pedindo socorro e, em seguida, o autor chegou sozinho em um carro, desceu e efetuou os disparos. Segundo relato das testemunhas, antes de morrer, a vítima afirmava “que ia pagar ele (o autor)”.