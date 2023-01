Homem é morto a tiros em casa usada por usuários de drogas

Viatura da Policia Civil / Divulgação

Homem foi encontrado morto com três tiros numa casa ocupada por usuários de drogas, na madrugada deste domingo (1º), na Rua Manoel Vieira de Souza, na Vila Piratininga, em Campo Grande.

Segundo o Campo Grande News, o delegado Daniel Dantas Luz, no corpo foram encontrados marcas de tiros no braço, no peito e na nuca. No celular do rapaz, que foi apreendido, havia um áudio, enviado por ele a um amigo, por volta das 2h.

Na mensagem, o homem disse: “Ele veio aqui e arrumou briga por causa dela” e mostrou um machucado no braço. No bolso da calça dele, foi encontrada uma pedra de crack. Ao lado da casa, onde o corpo foi localizado, havia manchas de sangue em um terreno baldio.

Ainda conforme a polícia, antes de o crime acontecer, o homem estava acompanhado por uma garota de programa. Ela ainda não foi localizada para prestar esclarecimentos.

Na residência e na rua, foram encontradas cápsulas de pistola 9 milímetros. Como estava sem documentos, a vítima ainda não foi identificada.