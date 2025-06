Homem é morto a tiros em plena luz do dia em Campo Grande

Crime aconteceu na Rua Coronel Moreira César / (Foto: Helder Carvalho, Midiamax)

Um homem de 29 anos foi morto a tiros no fim da manhã desta terça-feira, 10 de junho, no bairro Los Angeles, em Campo Grande. O crime ocorreu na Rua Coronel Moreira César e a vítima, que ainda não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi atingida por ao menos três disparos.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito do homicídio estava em uma motocicleta de cor preta e fugiu logo após efetuar os disparos. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento do ataque. Nas gravações, é possível ver o motociclista se aproximando da vítima, trocando algumas palavras e, em seguida, efetuando cinco tiros. Três deles acertaram o tórax, abdômen e joelho do homem. Um dos disparos ainda teria atingido o celular que ele carregava.

Policiais militares e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, de acordo com o Jornal Midiamax.

O delegado Felipe Alvarez, responsável pelo caso, informou que o homem tinha antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e até homicídio. Segundo ele, essas passagens podem ter relação com o assassinato, mas a motivação ainda está sendo investigada pelas equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Testemunhas relataram ter ouvido cerca de cinco disparos. Um morador da região contou que, ao sair de casa, ainda encontrou a vítima com sinais de vida. "A moto já tinha ido embora. Ele estava caído e agonizando", afirmou.

As investigações seguem em andamento, e a polícia busca identificar e localizar o autor do crime.

