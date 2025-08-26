Acessibilidade

26 de Agosto de 2025 • 14:31

Policial

Homem é morto a tiros no Jardim Tarumã, em Campo Grande

Morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 14:22

Reprodução TopMídiaNews

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (26), na Rua Andreara, no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, ele foi atingido por cinco disparos, sendo quatro nas costas e um na cabeça, e acabou morrendo no meio da rua.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que devem realizar os levantamentos necessários para investigar o crime.

Norte

Região de MS se destaca como nova fronteira de desenvolvimento sustentável

A diversidade territorial reforça a importância da organização em consórcio, o que fortalece a representatividade e amplia a capacidade de atração de investimentos

Economia

MS já soma R$ 1,47 milhão em crédito rural com o programa AgroAmigo

Iniciativa do Governo Federal visa beneficiar agricultores familiares com microcrédito produtivo e juros baixos

