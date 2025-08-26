Homem é morto a tiros no Jardim Tarumã, em Campo Grande

Morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros
Reprodução TopMídiaNews
Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (26), na Rua Andreara, no Bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.
De acordo com as primeiras informações, ele foi atingido por cinco disparos, sendo quatro nas costas e um na cabeça, e acabou morrendo no meio da rua.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que devem realizar os levantamentos necessários para investigar o crime.
