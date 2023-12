Homem é morto a tiros no portão de casa em Campo Grande

Juliano Almeida, Campo Grande News

Lucas Henrique Rodrigues Dias, de 27 anos, foi morto a tiros no fim da tarde de ontem (11), em Campo Grande. O crime aconteceu entre as ruas Marco Aurélio Bastos e Poente, situadas no Loteamento Bela Laguna, região do Portal Caiobá.

De acordo com informações do Campo Grande News, a vítima foi abordada no portão de casa, na Rua Poente, por suspeitos que estavam encapuzados e conduziam um Volkswagen Gol de cor preta. Lucas tentou correr, mas foi atingido pelos diversos tiros na região da cabeça.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil) fez diligências e constatou inicialmente que os disparos vieram de armas diferentes, com calibres diversos. Viaturas da Polícia Militar foram acionadas para isolar o local do crime até a chegada da Perícia Técnica.

Ainda não há detalhes sobre a motivação e a identidade dos autores. Lucas fazia uso de tornozeleira eletrônica e tinha passagens recentes no sistema prisional.

Pela busca do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), foi possível confirmar que ele já foi réu de crimes como receptação, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.