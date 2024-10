Homem é morto com golpes de facão pelo ex-cunhado em Angélica

Moradores registraram o crime / IviNotícias

Carlos Eduardo Filo, de 40 anos, foi assassinado com golpes de facão na noite de domingo, 13, pelo ex-cunhado, um servidor público. O crime aconteceu no meio da rua, em frente a um bar do Centro de Angélica.

Segundo o site Ivinotícias, a vítima teria ido defender a irmã, ex-companheira do suspeito. Ela foi agredida e ameaçada pelo homem antes do assassinato. Pouco depois, a vítima e o suspeito passaram a discutir, quando o homem teria o golpeado várias vezes.

Imagens do assassinato foram registradas por moradores. Carlos cai ao chão e tenta segurar o homem, que o golpeia várias vezes, inclusive no pescoço. O servidor levanta com as roupas sujas de sangue, enquanto várias pessoas em um bar e veículos observam de longe.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o ex-servidor em casa, embriagado, com as roupas sujas de sangue e com a arma do crime.