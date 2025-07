Homem é morto com sete facadas em Campo Grande

Polícia investiga o crime / PCMS, Ilustrativa

Um homem em situação de rua foi morto com pelo menos sete facadas na noite desta terça-feira (29), na Vila Carvalho, em Campo Grande. A vítima foi encontrada caída na calçada da Avenida Joaquim Manoel de Carvalho, em frente a um poste de luz apagado, próximo à Rua Miguel Couto.

O crime teria ocorrido por volta das 21h. Moradores da região ouviram pedidos de socorro e presenciaram o agressor atacando a vítima com uma faca, publicou o Campo Grande News. Uma das testemunhas relatou que gritou ao ver a cena, fazendo com que o autor fugisse em uma bicicleta, levando a arma do crime.

Um homem ainda tentou persegui-lo, mas não conseguiu alcançá-lo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, devido à gravidade dos ferimentos, também foi solicitado apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A médica responsável confirmou o óbito no local. Segundo a perícia, o corpo apresentava sete perfurações por arma branca: quatro no lado esquerdo do tronco, duas nas costas e uma na região da nuca. A vítima tinha entre 35 e 40 anos, possuía visão em apenas um dos olhos e não portava documentos.

Testemunhas informaram que tanto o agressor quanto a vítima eram pessoas em situação de rua e estavam dormindo em um imóvel abandonado próximo ao local do crime. O suspeito teria chegado à região há cerca de dois dias e, conforme relatos, já havia causado desentendimentos com outros frequentadores da área. Nenhum dos envolvidos foi identificado até o momento.

A Polícia Civil e a perícia compareceram ao local. O corpo foi recolhido pela funerária de plantão, e o caso foi registrado como homicídio simples.

