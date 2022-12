Homem é morto com tiros na cabeça pelo próprio primo

Homem foi morto com tiros na cabeça / Rio Brilhante em Tempo Real

Homem, de 35 anos, foi assassinado a tiros pelo próprio primo. O crime ocorreu na tarde de ontem (25), em Rio Brilhante.

Segundo informações do Midiamax, o assassinato aconteceu na frente de uma conveniência, de propriedade do autor do crime. A vítima estava dentro de um carro quando foi morta com tiros na cabeça.

O autor do crime, de 25 anos, fugiu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.