Homem é morto e polícia prende suspeitos em Coxim

Divulgação

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu ontem, 4, os responsáveis por um homicídio ocorrido no dia 1º, em Coxim. A elucidação do crime ocorreu em menos de 48 horas do ocorrido.

Segundo apurado, no final da manhã do dia 1º, a Polícia Civil foi comunicada sobre um homicídio ocorrido na Rua dos Geranios, Bairro Senhor Divino, na cidade de Coxim.

Conforme as investigações, dois indivíduos em uma motocicleta de cor laranja interceptaram a vítima, que também estava pilotando uma motocicleta, quando ela chegava em sua residência.

Moto utilizado no crime - Foto: Divulgação

Quando a vítima parou na porta de sua casa, os dois sujeitos se aproximaram dela e o garupa, sem descer da motocicleta, efetuou cinco disparos de arma de fogo, fugindo logo em seguida.

A vítima foi a óbito no local.

Apurou-se que a vítima praticava agiotagem e que teria contratado um dos envolvidos para realizar as cobranças das dívidas a ela devidas.

Após o crime, buscas foram feitos e os autores presos em flagrante delito e se encontram à disposição do Poder Judiciário.