Homem é morto pela cunhada após agredir a esposa em Campo Grande

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Pedro Henrique de Souza Raimundo, de 18 anos, foi morto esfaqueado pela cunhada na madrugada deste domingo, 26, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande. O crime ocorreu após uma discussão.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram chamados ao local e encontraram Pedro no chão, com sangramento no abdômen. O Corpo de Bombeiros tentou socorrê-lo, mas ele já estava morto.

Testemunhas relataram que Pedro agrediu sua esposa dentro de casa. Ao presenciar a agressão, a cunhada pegou uma faca e o esfaqueou na barriga, resultando na morte dele no local.

Após o ataque, a cunhada fugiu. A faca usada no crime não foi encontrada, e a perícia foi acionada para investigar a cena. Uma médica do Samu confirmou o óbito.

Pedro não tinha antecedentes criminais. O caso foi registrado como homicídio simples e lesão corporal dolosa por violência doméstica na Depac Cepol e continua sob investigação.