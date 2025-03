Homem Ã© morto por colega apÃ³s discussÃ£o em Campo Grande

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax, Ilustrativa

Identificado como Elias de Souza Ferreira, de 42 anos,foi assassinado a facadas após discutir com um suspeito na madrugada deste sábado, 1°, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o Jornal Midiamax, a vítima estava a caminho de uma conveniência com colegas, quando começou um desentendimento. A Polícia Militar foi acionada por volta da 00h20 e, ao chegarem no local, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida.

Ainda segundo o site, a esposa de Elias contou aos policiais que seu marido estava em uma casa com mais dois amigos, quando decidiram ir até uma conveniência comprar bebidas alcoólicas.

Os três teriam iniciado uma discussão, quando Elias e outro homem, se separaram do autor e seguiram andando. O criminoso teria retornado até a residência, quando pegou uma faca e foi até o encontro dos colegas.

Eles teriam iniciado outra discussão, quando o autor desferiu três golpes de faca contra Elias, acertando a vítima no abdômen, tórax e costas. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Elias não resistiu e morreu no local.

A perícia localizou uma bainha de faca no local do crime. O suspeito ainda não foi localizado e a polícia segue em investigações.