06 de Novembro de 2025 • 11:28

Polícia

Homem é preso acusado de feminicídio na zona rural de Jardim

O homem arrastou a vítima para fora da residência e desferiu golpes de faca, fugindo logo em seguida

Da redação

Publicado em 06/11/2025 às 09:53

Divulgação/ PM

A Polícia Militar de Jardim prendeu, na manhã de quarta-feira (5), um homem de 65 anos acusado de matar a ex-companheira, de 28 anos, na noite anterior. O crime foi registrado na cidade de Jardim, e o autor estava foragido desde a noite de terça-feira (4).

De acordo com informações da corporação, o homem arrastou a vítima para fora da residência e desferiu golpes de faca, fugindo logo em seguida. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A arma do crime foi localizada e apreendida pelos policiais.

Durante a fuga, o suspeito, que utilizava tornozeleira eletrônica, rompeu o equipamento e o abandonou em uma área de mata. A partir daí, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências contínuas durante a noite para tentar localizá-lo.

Na manhã seguinte, a guarnição da Força Tática recebeu informações sobre o paradeiro do foragido e se deslocou até uma fazenda na zona rural de Jardim, onde o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Major Garcia, lamentou a morte da vítima e destacou a importância do Programa Mulher Segura, voltado ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica. Ele reforçou o pedido para que denúncias de risco sejam feitas imediatamente pelo número 190.

