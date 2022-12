Homem é preso acusado de planejar assassinato da ex em Ivinhema

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil de Ivinhema, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais), acusado de planejar o assassinato da ex-companheira. A vítima estaria sendo ameaçada pelo rapaz que descumpria a medida protetiva de urgência.

A prisão ocorreu em um ônibus de viagem, quando o autor tentava entrar na cidade para tentar concretizar o feminicídio. De acordo com as informações levantadas, no dia 2 de agosto, a ex-mulher registrou um boletim de ocorrência de ameaça. Na ocasião, o homem conhecido pelo apelido de “Cachorro Louco” ameaçou matar sua ex-companheira, utilizando-se de uma faca.

Desde então foi concedida à vítima uma medida protetiva de urgência, que impedia o suspeito de se aproximar dela. Porém, no dia 1° de dezembro, novamente o suspeito foi até a residência da sua ex-esposa e a ameaçou de morte, por não aceitar o fim do relacionamento.

A polícia representou pela prisão preventiva do suspeito, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo juízo local. O suspeito ficou foragido até ontem (26), quando foi interceptado por investigadores que tomaram conhecimento que ele havia embarcado em um ônibus em Nova Andradina, com destino a Ivinhema, com objetivo de praticar o crime.

Durante depoimento, o suspeito confessou os planos de matar a mulher por não aceitar o fim do relacionamento. O preso será recambiado ao presídio local, onde ficará à disposição da justiça.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do “Whatsapp” (67) 99208-9491.