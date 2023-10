Homem é preso acusado de planejar coagir e matar testemunha de processo em Mundo Novo

Um homem, de 40 anos, foi preso no sábado (30) em Mundo Novo, devido a mandado de prisão preventiva pelos crimes de coação no curso do processo e homicídio.

Segundo a polícia, durante as investigações e processo foi constatado que o homem estaria planejando coagir e até matar uma testemunha de uma das ações penais em que o autor é réu por homicídio.

O homem, que responde por dois homicídios, e ainda é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, foi preso em sua residência em Mundo Novo e agora está à disposição da justiça.