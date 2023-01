Homem é preso ao ser flagrado se masturbando em rua de MS

Ele foi encaminhado para delegacia e segue preso / Divulgação Antônio Coca

Um homem de 50 anos foi preso após ser flagrado se masturbando em local público, na manhã desta sexta-feira (6), em Ponta Porã.

Conforme as informações do site Midiamax, os populares acionaram a Polícia Militar, após flagrarem um homem se masturbando em uma rua no Assentamento Itamarati entre uma empresa e carros estacionados.

Foram enviadas fotos das câmeras de segurança para a polícia, além da característica de que o autor tinha uma tatuagem no pescoço.

Diante dos fatos, a polícia conseguiu localizar o homem próximo do local. Ele negou os fatos e disse que estava apenas fumando.

Ele foi encaminhado para delegacia e segue preso.