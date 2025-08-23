Homem é preso após agredir a esposa e praticar maus-tratos contra animais em Caarapó

Ela também relatou que outra cadela da casa morreu com sinais de violência sexual
Um homem de 65 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (22) em Caarapó, após agredir a esposa com um cabo de vassoura e praticar maus-tratos contra animais.
Segundo a vítima, de 63 anos, ela era constantemente agredida pelo marido e, na ocasião, flagrou o homem tentando abuso sexual contra uma cadela no quintal da residência. Ela também relatou que outra cadela da casa morreu com sinais de violência sexual, e suspeita que tenha sido vítima do mesmo agressor.
A mulher afirmou ainda que já foi ferida pelo marido com uma faca e que vizinhos relataram comportamentos suspeitos do suspeito envolvendo crianças da vizinhança.
O homem foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, ameaça e lesão corporal contra a esposa. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
