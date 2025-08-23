Homem é preso após agredir a esposa e praticar maus-tratos contra animais em Caarapó

Caarapó News

Segundo a vítima, de 63 anos, ela era constantemente agredida pelo marido e, na ocasião, flagrou o homem tentando abuso sexual contra uma cadela no quintal da residência. Ela também relatou que outra cadela da casa morreu com sinais de violência sexual, e suspeita que tenha sido vítima do mesmo agressor.

Um homem de 65 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (22) em Caarapó, após agredir a esposa com um cabo de vassoura e praticar maus-tratos contra animais.

A mulher afirmou ainda que já foi ferida pelo marido com uma faca e que vizinhos relataram comportamentos suspeitos do suspeito envolvendo crianças da vizinhança.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, ameaça e lesão corporal contra a esposa. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

