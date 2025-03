Homem Ã© preso apÃ³s agredir a mulher com cabo de vassoura em MS

Homem preso por violência doméstica / Polícia Civil

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas prenderam, em flagrante, na manhã desta quarta-feira, 26, um homem de 28 anos de idade que cometeu crimes em contexto de violência doméstica.

A vítima, de 27 anos, compareceu à 2ª DP e relatou que, nesta manhã, estava em sua residência junto de seus filhos e de seu companheiro, quando, em meio à discussão, o rapaz, a agrediu com chutes, bem como golpes com um cabo metálico de vassoura, chegando a entortá-lo. A vítima apresentava hematoma na região dorsal e escoriações no pulso.

Diante disso, a ação conjunta resultou na localização do suspeito, no imóvel em que residia com a vítima, e alegou que as agressões teriam sido mútuas. O telefone da vítima, bem como o instrumento empregado pelo agressor, foi localizado naquele local e apreendidos. Diante das circunstâncias, o rapaz foi detido e conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher. Após a tomada de depoimentos, a autoridade policial deliberou pela autuação do agressor, em flagrante delito.

Segundo a polícia, a vítima foi ouvida e acolhida. Foram requisitados exames de corpo de delito, bem como encaminhado pedido de medida protetiva de urgência ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma sigilosa e segura pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Emergência) ou diretamente na Delegacia da Mulher de Três Lagoas. O agressor passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.