Homem é preso após agredir companheira com pedaço de cano em Aquidauana

Promuse em Aquidauana / PMMS

Um homem de 29 anos foi preso na tarde de domingo, 11, em Aquidauana, acusado de agredir a companheira, de 21 anos, em um caso de violência doméstica registrado no bairro São Pedro. A ocorrência envolveu crimes de injúria, vias de fato e lesão corporal.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 14h03 pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma denúncia de desentendimento familiar. No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro desde o dia anterior, sábado, 10.

De acordo com o depoimento da jovem, as agressões mais recentes ocorreram na manhã de domingo, quando o homem a golpeou com um pedaço de cano, atingindo sua perna direita, o pé esquerdo e outras partes do corpo. A vítima apresentava lesões visíveis no antebraço esquerdo, na cabeça (região frontal direita) e relatava fortes dores na região cervical.

Após conseguir abrigo na casa de vizinhos, a vítima conseguiu acionar a polícia pelo número 190. Com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram o autor na casa de um familiar, a cerca de 200 metros do local da agressão, na Rua Antônio Alves Corrêa.

O suspeito foi detido sem oferecer resistência e encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos legais. Segundo a PM, não foi necessário o uso de algemas, e o autor não apresentava lesões corporais.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o agressor. O caso segue sob investigação.

