Homem é preso após agredir companheira na Vila Trindade

Polícia Militar realizou prisão / Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso na noite de quinta-feira, 2, após agredir sua companheira de 24 anos, na Vila Trindade, em Aquidauana. A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30, após a vítima relatar que estava com fortes dores e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia sido chamado para atendê-la.

De acordo com o relato da mulher, o agressor, além de agredi-la fisicamente, teria arremessado um carrinho de bebê em seu ombro. Quando questionado pelos policiais, o homem afirmou que houve uma discussão entre eles, mas que a mulher teria caído após um empurrão. No entanto, moradores da região confirmaram à polícia que ouviram gritos de discussão vindos da residência, e que a situação parecia ser mais grave.

O mais alarmante é que as filhas do casal, de apenas 5 e 3 anos, presenciaram as agressões. Segundo vizinhos, esta não seria a primeira vez que o homem agia com violência contra a mulher.

Após as agressões, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia, onde será autuado. A vítima foi levada ao hospital para receber atendimento médico.

Denuncie

A violência doméstica é um crime grave e deve ser combatida de todas as formas. Mulheres em situação de violência podem buscar ajuda a qualquer momento. Em casos de emergência, ligue imediatamente para o 190 (Polícia Militar) ou 192 (Samu). Além disso, a mulher pode recorrer à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e ao Disque-Denúncia 180, serviço confidencial que oferece orientações e encaminhamentos.