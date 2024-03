Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em Corumbá

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Corumbá, realizou nesta segunda-feira, 26, a prisão em flagrante de um homem por violência doméstica. Ele ameaçou e agrediu a companheira dele.

Agora, ele irá responder por lesão corporal, ameaça e dano. As diligências para captura se iniciaram quando a vítima acionou a Polícia Militar, pois estava sendo agredida pelo autor, que logo após o crime, fugiu.

A vítima, de 31 anos de idade, foi direcionada a DAM para registrar os fatos, com lesões aparentes em seu rosto, acompanhada de seu pai que teria testemunhado parte dos acontecimentos, após ouvir os gritos de socorro de sua filha, a encontrando ensanguentada no chão enquanto o autor continuava com as agressões. Na Delegacia de Atendimento à Mulher, a vítima informou que após as lesões corporais, ainda teria sido ameaçada de morte pelo autor. O pai e os filhos dela também foram ameaçados.

A mulher foi imediatamente encaminhada ao Pronto Socorro Municipal. O pai dela relatou ainda que o autor teria retornado à residência, querendo a chave do lugar e, com a informação de que a chave estaria com a vítima, este teria arrombado a residência e pegado seus pertences, reforçando as ameaças.

Diante disso, uma equipe policial da DAM saiu em buscas ininterruptas a procura do autor e conseguiu captura-lo nas proximidades da casa da vítima. Ele foi preso e conduzido para a delegacia.

Na Unidade Policial foram requisitados exame de corpo de delito da vítima, bem como perícia no local dos fatos. Além disso, a vítima foi encaminhada para atendimento junto a Defensoria Pública e a apoio psicológico junto ao CRAM.