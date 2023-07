Homem é preso após agredir esposa e resistir à prisão em Bonito

Delegacia de Bonito / Divulgação PM

Um homem de 35 anos foi preso na noite de sábado, 22, após agredir a esposa, em Bonito. O casal estava na inauguração de uma garagem quando houve a discussão.

Conforme o boletim de ocorrência, ambos saíram do evento discutindo, ficando mais intenso quando chegaram na casa do autor. Ele teria desferido um soco no rosto da mulher, de 34 anos.

A vítima acionou a Polícia Militar, quando o acusado viu a vitura fugiu para o interior da casa. Ele resistiu a prisão chutando a equipe e xingando. Ele foi lecado para delegacia e vai responder por violência doméstica, resistência e dano.