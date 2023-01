Homem é preso após agredir ex-namorada na véspera do ano novo

Autor foi preso / Divulgação/PCMS

Homem, de 27 anos, foi preso na noite de ontem (5) por agredir a namorada na véspera do ano novo, em Ladário. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, dano qualificado e perseguição.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 31 de dezembro, informando que foi agredida com socos e estrangulamento pelo seu ex-namorado, o que foi confirmado pelo exame pericial. Ele ainda danificou o veículo da vítima e começou a perseguí-la.

A justiça expediu mandado de prisão preventiva e o homem foi preso ontem.