14 de Setembro de 2025 • 14:19

Policial

Homem é preso após ameaçar e roubar casa de idoso em Eldorado

Autor apresentava sinais de uso de entorpecentes e entrou em contradição durante a abordagem

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 11:44

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Eldorado, prendeu em flagrante na manhã deste sábado (13) um homem de 43 anos acusado de roubar a residência de um idoso de 67 anos no centro da cidade.

Segundo as investigações, o crime ocorreu por volta das 6h, quando o suspeito arrombou a casa da vítima e, sob grave ameaça, levou cerca de R$ 5,8 mil.

Após a denúncia, os policiais iniciaram diligências e localizaram o autor, que apresentava sinais de uso de entorpecentes e entrou em contradição durante a abordagem. Ele foi preso e levado à Delegacia, onde teve a prisão confirmada.

O suspeito permanece detido e à disposição da Justiça.

