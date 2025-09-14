Homem é preso após ameaçar e roubar casa de idoso em Eldorado

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Eldorado, prendeu em flagrante na manhã deste sábado (13) um homem de 43 anos acusado de roubar a residência de um idoso de 67 anos no centro da cidade.

Segundo as investigações, o crime ocorreu por volta das 6h, quando o suspeito arrombou a casa da vítima e, sob grave ameaça, levou cerca de R$ 5,8 mil.

Após a denúncia, os policiais iniciaram diligências e localizaram o autor, que apresentava sinais de uso de entorpecentes e entrou em contradição durante a abordagem. Ele foi preso e levado à Delegacia, onde teve a prisão confirmada.

O suspeito permanece detido e à disposição da Justiça.



