Homem é preso após ameaçar e sequestrar construtor civil

Reprodução Polícia Civil

Um homem de 35 anos acabou preso após extorquir e sequestrar uma pessoa em Sidrolândia, no último final de semana.

A denúncia foi registrada na segunda-feira (6), e a ação policial ocorreu na tarde desta quinta (9).

Além da prisão do suspeito, foram realizadas apreensões de dois revólveres, um calibre 38 e um calibre 22, que estavam no interior da residência do indivíduo.

As informações são da Polícia Civil.

O suspeito teria apontado uma arma de fogo para a vítima durante assalto, além de agredi-lo com socos para a realização de serviço em uma chácara de propriedade do criminoso.

A vítima foi liberada após realizar a tarefa, e comunicou o caso para a Polícia Civil, que encaminhou a ação para a GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

O preso permanece custodiado em Sidrolândia, onde espera para responder criminalmente pelo ato.