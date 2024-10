Homem é preso após ameaçar esposa com facão em Anastácio

Arquivo/Jornal O Pantaneiro

Na manhã de ontem, 17, uma situação de violência doméstica mobilizou a polícia no bairro Jardim Independência, em Anastácio.

Por volta das 11h30, a equipe da Força Tática foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência na Rua Campo Grande, onde um homem, de 31 anos, teria ameaçado sua esposa, também de 31 anos, com um facão.

Segundo relato da vítima, o homem retornou à residência visivelmente embriagado e a acusou de infidelidade.

Após negar as acusações, a mulher foi ameaçada de morte pelo marido, que se apoderou de um facão.

Assustada, ela pediu à filha que procurasse ajuda, e a jovem conseguiu acionar a polícia através do número de emergência.

Antes da chegada da polícia, o agressor fugiu do local.

A equipe policial, com as informações fornecidas por Wanda, deu início às buscas no bairro Cristo Rei, onde o suspeito foi encontrado na casa de uma tia, ainda em posse da arma utilizada nas ameaças.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante.

Devido ao seu estado de alteração, os policiais precisaram utilizar algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio autor. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.