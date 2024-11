Homem é preso após ameaçar ex e descumprir medida protetiva em Sidrolândia

SIG de Sidrolândia / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (26), a Delegacia de Sidrolândia prendeu um homem monitorado por tornozeleira eletrônica, por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A ação foi desencadeada após o registro de ocorrência na delegacia em que a vítima relatou que o rapaz havia sido visto deixando a residência familiar no início da manhã, mesmo estando proibido de se aproximar por determinação judicial. Segundo a comunicante, a vítima e seus familiares – incluindo uma criança de 7 anos e uma idosa – já tinham sido alvo de agressões anteriores, motivo pelo qual foram concedidas as medidas protetivas.

De acordo com as investigações preliminares, o autor teria entrado na casa sem autorização e sem o consentimento da comunicante. Ele possui extensa ficha criminal, com registros por tráfico de drogas, violência doméstica e outros crimes, além de ser conhecido por comportamento agressivo e uso de substâncias entorpecentes.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento do fato, realizou diligências imediatas e conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante.

Reforçamos nosso compromisso com a segurança da população e contamos com a colaboração de todos para denúncias ou informações que auxiliem no combate à criminalidade. Entre em contato com a Polícia Civil pelo telefone (67) 3272-9200.