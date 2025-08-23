Acessibilidade

23 de Agosto de 2025 • 11:57

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

Homem é preso após ameaçar os pais com faca em Campo Grande

O suspeito apresentava comportamento alterado, possivelmente sob efeito de álcool ou outra substância

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 10:52

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução Nova News

Um homem de 31 anos foi preso na noite desta sexta-feira (22) após ameaçar os próprios pais com uma faca em uma residência no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito ligou para a Polícia Militar afirmando que estava armado e que iria cortar o pescoço dos pais.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados por uma das vítimas, de 61 anos, que o filho é usuário de drogas, havia chegado em casa embriagado e se trancado em seu quarto. Mais tarde, ele foi para o quintal, onde inicialmente não obedeceu à ordem de se aproximar dos policiais. Após insistência, ele saiu e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso da força para algemá-lo.

O suspeito apresentava comportamento alterado, possivelmente sob efeito de álcool ou outra substância, respondendo com palavras desconexas.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac – Cepol) para as providências cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Polícia Civil fecha abatedouro clandestino de frangos em Campo Grande

Jardim

Viatura da PRF capota após perseguição na BR-267

Polícia

Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Operação Shamar: PM realiza palestra sobre violência doméstica em Miranda

Mato Grosso do Sul anuncia avanços no combate à violência contra a mulher

Suspeito de violência doméstica é alvo de operação em Dois Irmãos do Buriti

Polícia

Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

Publicidade

Polícia

PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha e recupera caminhonete em MS

ÚLTIMAS

FIB-25

Festival de Inverno de Bonito inicia compensação de carbono

O governador participou do momento acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel

Clima

Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

A atuação de ventos do quadrante sul também chama atenção, podendo alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas ainda mais fortes em alguns momentos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo