Homem é preso após ameaçar os pais com faca em Campo Grande

Um homem de 31 anos foi preso na noite desta sexta-feira (22) após ameaçar os próprios pais com uma faca em uma residência no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito ligou para a Polícia Militar afirmando que estava armado e que iria cortar o pescoço dos pais.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados por uma das vítimas, de 61 anos, que o filho é usuário de drogas, havia chegado em casa embriagado e se trancado em seu quarto. Mais tarde, ele foi para o quintal, onde inicialmente não obedeceu à ordem de se aproximar dos policiais. Após insistência, ele saiu e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso da força para algemá-lo.

O suspeito apresentava comportamento alterado, possivelmente sob efeito de álcool ou outra substância, respondendo com palavras desconexas.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac – Cepol) para as providências cabíveis.

