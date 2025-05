Homem é preso após armadilha elétrica matar três cães em área rural de Ladário

Divulgação Polícia Civil

Um homem de 66 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (29), em Ladário, após instalar uma armadilha eletrificada que causou a morte de três cães no Assentamento 72, na zona rural do município.

O caso foi denunciado pelo tutor dos animais, que procurou a delegacia relatando que seus cães da raça americano caçador haviam sido eletrocutados ao se aproximarem de uma cerca elétrica irregular instalada no terreno vizinho. Os cães atuavam como cães de guarda e também auxiliavam no manejo do gado.