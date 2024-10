Homem é preso após assassinar a esposa em Ponta Porã

O crime ocorreu na residência do casal / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem de 40 anos após o assassinato de Francisca de Assis Rocha, de 67 anos, no último domingo, 27. Ele teria tentado simular a morte da mulher, no bairro Universitário, em Ponta Porã.

Segundo a Polícia Civil, uma vizinha teria acionado a polícia após estranhar o relato do companheiro da vítima, que alegava suicídio. De acordo com o que o homem contou à vizinha, a mulher teria se enforcado com um cinto, mas o corpo foi encontrado na cama, o que gerou desconfiança.

Um investigador da Polícia Civil, lotado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e que estava nas proximidades, foi o primeiro a atender à ocorrência e percebeu um comportamento agressivo do autor, que apresentava arranhões no rosto e se exaltou durante os questionamentos do policial, precisando ser contido. Diante da situação, foi solicitado apoio a outras unidades.

Se fizeram presentes no local, policiais civis da Seção de Investigações Gerais da 1ª DP e perícia, além da guarnição da Força Tática da Polícia Militar. O filho da vítima, de 22 anos, que tem necessidades especiais, teria presenciado os fatos e foi acolhido por um familiar.

No local, a perícia recolheu um cinto preto, que foi encaminhado à delegacia para análise. O homem foi levado à delegacia, e em seu interrogatório, após ser cientificado dos seus direitos constitucionais, confessou a autoria do crime, dizendo que esganou a vítima.

Segundo ele, ele teria ingerido bebida alcoólica e na hora de irem dormir a vítima passou a questioná-lo sobre o fato dele ter bebido, o que gerou uma discussão e ele então a esganou. A vítima teria se debatido, tentando se desvencilhar, no entanto, ele só parou quando a vítima parou de se mexer. Ele então teria virado para o lado, pois, segundo ele, achou que a vítima tinha dormido e só percebeu que ela havia morrido quando amanheceu e percebeu que o corpo dela estava gelado.

O autor então pediu ajuda aos vizinhos, que desconfiaram da história contada por ele, de que a mulher teria se matado no banheiro e acionaram um policial, que estava nas proximidades. Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e permanece à disposição da justiça.