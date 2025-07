Homem é preso após atacar a própria mãe em Anastácio

Divulgação Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de tentar matar a própria mãe no bairro Jardim Independência, em Anastácio. A vítima, de 51 anos, relatou que o filho havia ingerido bebida alcoólica, se descontrolado e a enforcado dentro da residência.

Com medo, ela fugiu e buscou abrigo na casa de um vizinho. O autor a perseguiu com um facão em mãos, quebrou a cerca e tentou arrombar a porta da residência com chutes e objetos. A equipe do GETAM foi acionada e encontrou o homem saindo da casa com o facão, tentando escondê-lo.